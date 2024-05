Calcio | Zaniolo Costretto a rinunciare a sogno dell' Europeo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Niente Nazionale per l'attaccante'Aston Villa, vittima di una microfrattura al piede ROMA - Nicolòdissipa ogni dubbio: a causaa microfrattura al piede, non potrà essere 'convocabile' per gli imminenti Europei. "Grazie per la vicinanza in queste ore a voi 'Villans' e ai tanti tifos