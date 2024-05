Calcio - Sarri | Tra 2-3 anni smetto e lavorerò per il territorio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Intervenuto al circolo ARCI di Matassino, dove si trova a sostenere uno dei candidato sindaco, Maurizioha parlato del suo futuro: “Tra 2-3smetterò di fare l’allenatore per occuparmi di aiutare il mioe le persone: se lo meritano per ciò che hanno fatto negli. Non posso che dire grazie a Figline, dove sono cresciuto in piazza per poi giocare nelle giovanili e in prima squadra. Qui ho trovato gente che mi ha cresciuto e ha fatto parte della mia carriera. Nei giorni scorsi ho visto ilvero fermandomi a vedere un allenamento degli Under 12 locali“. “Il mio futuro? Ora vado a pranzo con i’ mi’babbo – ha proseguito il tecnico toscano, che infine ha parlato di Arrigo Sacchi – E’ uno dei pochi che ha cambiato il: nell’ultimo secolo c’è un prima e un ...