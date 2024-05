Calcio | mezza Serie A in mano agli stranieri

C’è una novità per tutti i club di Serie A che partirà dalla stagione 2024/25. Questa impatterà anche sul calciomercato , la notizia. La Serie A a partire dalla stagione 2024/25 cambierà una regola. Si tratta di una regola che limitava i club della ...

Competere per grandi traguardi. In Italia e in Europa. Questo il doppio, grande, obiettivo che la Vecchia Signora si metterà davanti in una stagione, la prossima, che dovrà riportare la troupe piemontese sotto ai riflettori più importanti e sui ...

Trestina - Tutti in campo per festeggiare un’annata iniziata con tanti dubbi e finita con tante certezze. A partire dalla salvezza conquistata con largo anticipo. "Anche troppo forse – sorride il vicepresidente Valerio Galizi – nel senso che dopo la ...

Vismara Calcio: la salvezza, un piccolo miracolo calcistico - Vismara calcio: la salvezza, un piccolo miracolo calcistico - 2' di lettura 15/05/2024 - Nonostante una “regular season” travagliata, per una serie di ragioni sia logistiche e tecniche, il Vismara calcio si è meritata sul campo il diritto di disputare anche ...

La Serie A gioca a... New York La Fifa apre le porte: i campionati si potrebbero giocare all'estero - La serie A gioca a... New York La Fifa apre le porte: i campionati si potrebbero giocare all'estero - serie A e Ligue 1 francese. il comitato La Fifa sta ora creando un comitato di 10-15 persone che rappresentano le parti interessate del calcio per una consulenza sulla modifica delle regole sulle ...

Antonio Conte torna in Serie A, ma la destinazione è sorprendente - Antonio Conte torna in serie A, ma la destinazione è sorprendente - Il Napoli spinge per il tecnico salentino, che attende il rilancio, ma quella azzurra è una destinazione a cui crede poco Dario Hubner: “Prendere lui significherebbe spendere tanto – le parole dell’ex ...