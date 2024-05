(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Più che mai uniti per raggiungere insieme la salvezza", dice l'attaccante azzurro- "Siamo tutte là, in una bagarre assoluta, dobbiamo lottare fino alla fine. Sappiamo benissimo che molto dipenderà esclusivamente da noi perché se riusciremo a ottenere punti nelle prossime due partite ci salv

Nessun problema fisico per l'attaccante franco-senegalese del club azzurro EMPOLI - Nuovo incidente d'auto per M'Baye Niang . L'attaccante franco-senegalese dell'Empoli è stato protagonista di un sinistro stradale ieri sera intorno alle 20, in via ...

"Ci sono ancora nove punti in palio e vogliamo chiudere al meglio la stagione", dice lo spagnolo ROMA - Il passo falso contro il Monza deve rappresentare il passato. Il campionato della Lazio ha ancora qualcosa da dire, soprattutto per la ...

Fantacalcio, 37° giornata di Serie A campionato 2023/2024 - Fantacalcio, 37° giornata di Serie A campionato 2023/2024 - Il fantacalcio in tempo reale sulla trentasettesima giornata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici ...

Falcone, una porta inviolata per superarsi - Falcone, una porta inviolata per superarsi - In caso di clean sheet in una delle due partite con Atalanta e Napoli, il portiere romano migliorerà il dato dello scorso anno.

Calcio: Empoli. Caputo "Pronti per le ultime due battaglie,ci crediamo" - calcio: empoli. Caputo "Pronti per le ultime due battaglie,ci crediamo" - "Più che mai uniti per raggiungere insieme la salvezza", dice l'attaccante azzurro empoli (ITALPRESS) - "Siamo tutte là, in una bagarre assoluta, dobbiamo lottare fino alla fine. Sappiamo benissimo ...