Calcio Dilettanti Il Cavezzo riparte da Gelati - Casini a Maranello

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono giorni di programmazione per le squadre dei. In serie D la Cittadella, dopo l’annuncio di Biagini al fianco di Fantazzi, sta facendo il giro delle conferme, mentre la Vianese preme su Falanelli e un paio di ’big’ di Eccellenza sono sule tracce di Martinez. In Eccellenza ancora in stand by sia il Formigine - dove c’è un gruppo di imprenditori locali che sta dialogando col patron Masi e dove ha già salutato mister Sarnelli che firmerà con la Vianese – sia il Castelfranco, dove il ds Ghidini attende dalla società le direttive per la prossima stagione, ma si sta anche guardando intorno dopo l’ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni. In Promozione lunedì sera c’è stata la cena di fine anno della Cdr Mutina, dove il patron Morselli non ha ancora sciolto le riserve sul futuro: aperti tutti gli scenari, dal rilancio delle ambizioni fino alla decisione di non ...