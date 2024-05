Calcio a 7 Uisp | la Tabaccheria Briselli nella finale scudetto con la Locanda Alinò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La Spezia, 15 maggio 2024 – Toccherà allal'arduo compito di contrastare la fortissima, e strapparle loin programma mercoledì 29 maggio alle 21, al Fuoricampo di Rebocco. La semiplayoff del Girone 1, nel campionato calcistico a 7 curato dalla Legadella Spezia e della Valdimagra, vede infatti l'Avosa piegata in casa per 2-1 (Cerri S., Marchi L.; Porpora F.). Nello spareggio per non retrocedere, invece, Leta1990 superato tra le mura amiche (3-6, con reti di Corvi N. (2), Doveri L.; Visigalli E. (3), Pouye M.S.(2), Taddei D.). Sarà sicuramente un bel match: riuscirà il club sponsorizzato dal locale dei fratelli Ciro e Beppe Di Cristo a riconfermarsi campione, dopo la ...