Caitlin Clark potrebbe cambiare tutto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il suo atteso debutto in WNBA con la maglia delle Indiana Fever non è andato come sperava (sconfitta per 92-71 contro le Connecticut Sun), ma nonostante questo stiamo continuando a vivere le settimane del “-effect”. Lo so che se n’è già scritto qui su Ultimo Uomo ma vorrei tornarci perché non parliamo di un fenomeno sportivo normale. I segni vissuti tra la primavera 2023 e quella 2024 sono quelli dell’avvento di un’icona trasformativa, qualcosa di paragonabile alle fasi iniziali della carriera di Michael Jordan, giusto per rendere l’idea. Diventa quindi interessante chiederci perché sia scoppiata una passione collettiva così intensa nei suoi confronti, oltre ovviamente a un talento fuori scala. Perché insomma una giocatrice universitaria di basket, sport completamente ignorato fino a pochissimi anni fa, sia diventata il personaggio ...