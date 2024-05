Caduta pericolosa al Giro d’Italia | bicicletta fuori controllo colpisce altri ciclisti nel finale

I ciclisti del Giro E, che precede il Giro d'Italia, si sono fermati in via Leonardi Cattolica nel punto dove è morta Sara Romano, in segno di omaggio.Continua a leggere

Giro - Merlier declassato per aver 'stretto' Molano, Jonathan Milan resta il vincitore a Francavilla: cosa è successo - giro - Merlier declassato per aver 'stretto' Molano, Jonathan Milan resta il vincitore a Francavilla: cosa è successo - giro D'ITALIA - È stato rivisto dalla Commissione di Giuria l'ordine d'arrivo dell'11esima tappa. Nessun problema per Jonathan Milan che ha conquistato la frazione di Francavilla al Mare, è stato ...

Giro d’Italia 2024: Jonathan Milan, una sentenza in riva al mare - giro d’Italia 2024: Jonathan Milan, una sentenza in riva al mare - La maglia ciclamino Jonathan Milan (Lidl Trek) ha conquistato l’undecima tappa del 107° giro d’Italia, una frazione fatta su misura per i velocisti che ha portato la carovana rosa in 207 chilometri da ...

Ciclismo, Mathieu Van der Poel: 'Alle Olimpiadi l'abbinamento con la mtb era difficile' - Ciclismo, Mathieu Van der Poel: 'Alle Olimpiadi l'abbinamento con la mtb era difficile' - Mathieu Van der Poel ha iniziato la sua stagione di ciclismo su strada alla Milano Sanremo del 16 ... nelle classiche del nord conquistando una dopo l'altra Harelbeke, giro delle Fiandre e Parigi ...