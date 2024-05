Caduta durante l’allenamento - paura per tre pattinatrici su ghiaccio in ritiro con la Nazionale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tredellacadono in biciclettaun allenamento: le donne stavano percorrendo la strada fra Gaeta e Sabaudia. Carabinieri indagano sulladelledellaa Gaeta – Ilcorrieredellacitta.comMomenti diper tre atlete dellaazzurra, campionesse italiane nella disciplina del pattinaggio sul. Le tre ragazze si trovavano incon laitaliana, quando hanno avuto un piccolo incidente stradale sulle strade di Gaeta. Per motivi ancora non chiari, le ragazze sarebbero cadute rovinosamente con la propria bicicletta, con il mezzo di trasporto utilizzato per una sessione di allenamento su ...

Incidente in bici a Gaeta per le campionesse mondiali di pattinaggio - Incidente in bici a Gaeta per le campionesse mondiali di pattinaggio - GAETA – Tre campionesse mondiali di pattinaggio sul ghiaccio hanno avuto un incidente questa mattina a Gaeta lungo la via Flacca mentre erano in bicicletta. Secondo la ricostruzione le tre giovani pat ...

Gaeta, incidente in bici per 3 pattinatrici della nazionale - Gaeta, incidente in bici per 3 pattinatrici della nazionale - Il personale medico del 118 e i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia sono dovuti intervenire questa mattina sulla Flacca, nel comune di Gaeta, dove tre giovani pattinatrici ...

Incidente sulla Flacca per tre campionesse di pattinaggio su ghiaccio in ritiro con la Nazionale - Incidente sulla Flacca per tre campionesse di pattinaggio su ghiaccio in ritiro con la nazionale - Incidente questa mattina a Gaeta lungo la via Flacca. Coinvolte tre giovani pattinatrici sul ghiaccio che erano in ritiro con la nazionale al centro Coni di Formia. Le ragazze, durante un allenamento ...