Caduta di un campione - la droga e le difficoltà dell’ex maratoneta | Ho dovuto vendere le medaglie d’oro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bergamo. La sua versione dei fatti non ha convinto il giudice, ma questa è una storia che va al di là di un ordinario processo per detenzione diai fini di spaccio. È la storia di un, Emanuele Zenucchi, il cui presente non sembra brillare quanto il suo passato; quanto leche ha collezionato negli anni, facendo ciò che nella vita gli riusciva meglio: correre (nel suo invidiabile palmares figurano 41 vittorie, 30 secondi posti e 16 terzi posti su un totale di 131 maratone). “Le ho vendute quelle”, ha rivelato martedì 15 maggio lo sportivo bergamasco, comparso in tribunale a Bergamo. Le avrebbe vendute ricavandoci più o meno “420 euro”, dice lui. Zenucchi, 53 anni, residente a Peia in Valle Seriana, ha parlato delle sue, soprattutto ...

