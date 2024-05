Bussava durante la lezione - poi l' orrore del prof sulla ragazzin - la chat choc sul cellulare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unessore di una scuola media in provincia di Torino è finito sotto inchiesta con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata. L'uomo è stato denunciato dai genitori di una tredicenne. A quanto pare, secondo le accuse riportate su La Stampa, l'uomo avrebbe abusato della allieva nei bagni dell'istituto scolastico e anche nelle classi della scuola. A far emergere il caso ci sarebbero anche alcuni sms inviati via WhatsApp dalessore all'alunna. A quanto pare la ragazza, ormai esasperata e con evidenti attacchi d'ansia, non voleva più andare a scuola e aveva avanzato l'ipotesi di voler lasciare gli studi. Il padre, molto preoccupato per il comportamento della figlia, aveva deciso di controllare lo smartphone della figlia. E qui sarebbe avvenuta l'amara scoperta. Secondo quanto riferito dai testimoni al pm Lisa Bergamasco avrebbero raccontato di ...