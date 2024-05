Busitalia gestirà il trasporto pubblico locale di Salerno e della provincia di Napoli per i prossimi 10 anni

A Busitalia Campania i servizi di trasporto pubblico a Salerno e in provincia di Napoli per 10 anni - Busitalia Campania, società 100% Busitalia (Polo Passeggeri del Gruppo FS) gestirà i servizi di Trasporto Pubblico Locale a Salerno e nella provincia di Napoli per i prossimi 10 anni. L'aggiudicazione è stata formalizzata da Acamir (...

