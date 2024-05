Bus in fiamme in pieno centro a Correggio - a bordo numerosi studenti

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un autobus di linea che trasportava glia scuola ha preso fuoco questa mattina, 15 maggio, a, in provincia di Reggio Emilia. Ac’erano diversiche dovevano andare a scuola. Fortunatamente, sia loro che l’autista sono riusciti a lasciare il mezzo in sicurezza. Tempestiva la reazione dei ragazzi appena si è sentito l’odore del fumo. Nessun ferito o coinvolto. Le operazioni di spegnimento sono in corso.Leggi anche: Autobus contro camion, otto morti e quaranta feriti La dinamica dell’accaduto Un autobus di linea diha preso fuoco dopo che gli,diretti a scuola per l’inizio delle lezioni, si sono accorti della puzza di fumo. Il tutto è accaduto questa mattina qualche minuto prima delle 8 del mattino nel terminal di piazzale 2 Agosto ...

