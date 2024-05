Burioni attacca il Cnr di Pisa | Passato dalla parte dell’antiscienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024), 15 maggio 2024 – "Complimenti al Cnr di(ente statale finanziato con i soldi delle nostre tasse) per ospitare un convegno così prestigioso (andate a vedere cosa è Assis). Applauso a scena aperta".sui social il virologo Robertoposta il manifesto del convegno, dal titolo 'Vivere in salute' con ospite il guru dell'alimentazione salutare Franco Berrino, promosso da Assis-Associazione di studi e informazione sulla salute. Sul sito dell’associazione Assis si trovano sezioni dedicati ai vaccini e ai loro presunti rischi, anti-Covid e non solo, che hanno un pensiero 'critico' sulle politiche sanitaria applicate durante la pandemia, posizioni espresse con un tono “urlato” dadi un’associazione che si professa pienamente autonoma “nei confronti di qualsiasi ente, organismo, ...