Burioni accusa il Cnr di Pisa | È passato dalla parte dell’antiscienza Nel mirino il convegno organizzato con Assis

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Complimenti al Cnr diper ospitare uncosì “prestigioso”. Applauso a scena aperta». Roberto, sui social, attacca il Cnr diper averun incontro insieme all’associazione(Associazione di studi e informazione sulla salute). Il virologo ricorda che il Cnr è «un ente statale finanziato dalle nostre tasse» e invita i suoi follower ad «andare a vedere cosa è». Il riferimento è alle posizioni dell’associazione che, negli anni, ha mosso diverse critiche ai vaccini, anche quelli usati per contrastare il Coronavirus., in generale, ha espresso giudizi negativi alle politiche sanitarie adottate durante la pandemia. Condividendo la locandina dell’evento intitolato Vivere in salute, che vede la ...