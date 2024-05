Buono pasto pesante Per le famiglie mense scolastiche sempre più care

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024)più salate nelle scuole della Lombardia. Mediamente i genitori dei bambini e degli alunni lombardi, per farli mangiare all’asilo o alle elementari, spendono quasi 5 euro a, 96 euro al mese, 864 all’anno. Per i bimbi delle scuole dell’infanzia rispetto al precedente anno scolastico l’aumento del costo delè stato dello 0,7% e dello 0,65% alle elementari. Nel 2019-‘20 invece pagavano 4,75 euro a, 95 al mese e 854 euro all’anno all’asilo e 839 euro all’anno alle elementari, mentre nel 2017-‘18 il costo medio annuale per usufruire del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia era di 841 euro e di 828 alle primarie. Significa che in sei anni ci sono stati rincari fino a 36 euro, che si sono sommati a tutti gli altri: trasporti, libri, materiale ...