Bullismo - il sì della Camera alla legge che lo punisce | In tutte le scuole un codice di prevenzione e uno psicologo di sostegno

Roma, 15 mag. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo . Il testo è passato all’unanimità con 232 favorevoli e nessun contrario. Il provvedimento prevede ...

