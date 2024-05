Bullismo e cyberbullismo - un numero verde e una chat per l’ascolto delle vittime

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Une unapere la denuncia di atti die cyber. In Sicilia nasce una linea dedicata a bambini, adolescenti e adulti che vogliono chiedere supporto e consulenza.Il servizio sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Il(800.280.000) e la(sul sito www.1nessuno100giga.it) sono gestiti dalla Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS e il servizio si inserisce nell’ambito del progetto pilota “1nessuno100giga”, elaborato e coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e finanziato con quasi 2,4 milioni di euro dalla Regione Siciliana, attraverso l’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale. Partner del progetto sono anche la ...

Con nota del 2 maggio il Ministero comunica che è aperta una rilevazione tra tutte le istituzioni scolastiche finalizzata a raccogliere dati concernenti l’attuazione delle linee di orientamento per la Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di ...

Un modo per sensibilizzare con la tematica del Cyberbullismo attraverso la cultura. Matteo Lancini , psicoterapeuta e presidente del Minotauro di Milano, ha presentato il suo nuovo libro. Il titolo ufficiale è “Sii te stesso a modo mio. Essere ...

L’I. C. Martin Luther King di Caltanissetta terzo classificato al concorso “1nessuno100giga” - L’I. C. Martin Luther King di Caltanissetta terzo classificato al concorso “1nessuno100giga” - Si è svolto giovedì 9 Maggio al Teatro Comunale Regina Margherita di Caltanisetta il Campus rivolto agli allievi delle scuole della provincia che hanno aderito al progetto per la prevenzione del ...

