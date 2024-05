Bullismo e cyberbullismo - ogni scuola dovrà adottare codice interno e tavolo di monitoraggio Nasce la Giornata del rispetto il 20 gennaio Via libera alla proposta di legge

Un numero verde e una chat per l’ascolto e la denuncia di atti di Bullismo e cyber Bullismo . In Sicilia nasce una linea dedicata a bambini, adolescenti e adulti che vogliono chiedere supporto e consulenza.Il servizio sarà disponibile dal lunedì al ...

Via libera all'unanimità della Camera alla proposta di legge bipartisan per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo . Il testo viene approvato in terza lettura dopo alcune modifiche al Senato ed è legge. Prevede, oltre a una più specifica ...

Roma, 15 mag. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il ddl di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo . Il testo è passato all’unanimità con 232 favorevoli e nessun contrario. Il provvedimento prevede ...

