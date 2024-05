Brutte notizie da Castel Volturno - non solo Osimhen | altri tre giocatori out contro la Fiorentina?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Da pochi minuti si è concluso l’allenamento odierno del Napoli. La società ha pubblicato il report della seduta al Konami Training Center. La stagione del Napoli sta volgendo al termine, ma prima sarà necessario onorare al meglio gli ultimi due impegni. Il prossimo match di Serie A sarà tutt’altro che facile. Infatti, gli azzurri faranno vista allaallo stadio Artemio Franchi nel match che andrà in scena venerdì sera alle ore 20:45. Oltre alla rivalità che scorre tra le due compagini, si tratta di una diretta avversaria che contenderà ai Campioni d’Italia uscenti un posto nella prossima Conference League. La distanza in classifica è molto sottile, con i viola a quota 53 (due lunghezze in più al Napoli), ma con una partita da recuperarel’Atalanta. L’annata dei partenopei è stata fin qui disastrosa, motivo per il quale bisogna ...

La ricerca del nuovo allenatore in casa Napoli prosegue: uno scenario potrebbe però essere cambiato per il club partenopeo. Aurelio De Laurentiis lo sa, la prossima estate sarà vietato sbagliare. Il patron del Napoli , che nella scorsa preparazione ...

Assenza pesantissima per Daniele De Rossi e la Roma sfiderà il Napoli senza il suo top player: c’è l’annuncio. Il prossimo match di campionato che attende il Napoli sarà la sfida contro la Roma di Daniele De Rossi. Gli azzurri non hanno più nulla ...

Tra i calciatori in prestito dal Napoli c’è chi brilla e chi non riesce a dimostrare il proprio talento . Dopo essersi ritagliato uno spazio importante, per il giovane Ambrosino oggi è arrivata una doccia gelata. Dalla Serie A sino alla Serie D, il ...

L'attaccante nigeriano, nonostante abbia provato a recuperare, sarà assente nella importante partita del napoli contro la Fiorentina. Gli azzurri sono infatti noni in classifica e in questo modo ...

L'obiettivo del napoli diventa dunque quello di rivedere Osimhen nell'ultima di campionato, in programma domenica 26 maggio al ' Maradona ' contro il Lecce. Una partita che potrebbe essere anche ...

Alberto Cavasin ha parlato del napoli soffermandosi sul crollo stagionale dopo il trionfale scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina.