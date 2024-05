Brt - aperto il cantiere dei bus rapidi | entro il 2025 i primi passeggeri

Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha adottato quasi all’unanimità il testo base per la riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina in tutte le università d’Italia. Una battaglia che ormai viene portata avanti da anni e ...

Chi può parcheggiare al Mazzini? Urge chiarezza e oggi Metro interviene infatti per chiarire come i residenti del centro, titolari di abbonamento al parcheggio Mazzini, non saranno toccati da aumenti di tariffa o riduzione del numero. “A breve i ...