Brignano - rimozione amianto dai tetti dell’ex d’Agostin - tutto sotto controllo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Salerno in una nota ha risposto alle preoccupazioni sollevate da alcuni cittadini che dopo aver notato la presenza di alcuni operai sulla sommità dei capannoni delle ex Ceramicheo, hanno espresso timori sulla possibile presenza di. Come ricorda la nota, una parte dei capannoni delle Ceramicheo furonoposti a sequestro da parte del Nucleo Ambiente del Comando di Polizia Municipale diretto dal Comandante Rosario Battipaglia e coordinato dal capitano Mario Elia. A seguito delle operazioni effettuate dal Comando, il Sindaco Vincenzo Napoli ha emesso i provvedimenti coattivi didell’di copertura. In ottemperanza alle Ordinanze Sindacali e la società proprietaria dei capannoni ha provveduto a ...