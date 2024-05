Brighton-Chelsea - Premier League | probabili formazion - pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è un recupero della trentaquattresima giornata die si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv,i,. Quella delnon è stata certamente una stagione indimenticabile ma grazie ai continui rallentamenti di chi sta davanti, i londinesi da qualche settimana sono tornati in corsa per un posto in Europa. Con due partite ancora da giocare, restano appaiati al Newcastle al settimo posto ed in questo recupero con ilpossono approfittare dello scontro diretto, che andrà in scena quasi contemporaneamente, tra i Magpies ed il Manchester United, appena scivolato a -3 dai Blues di Mauricio Pochettino. Pochettino – IlVeggente.it (Ansa)La qualificazione all’Europa ...