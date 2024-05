Brighton-Chelsea mercoledì 15 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilnon giocherà in Europa nella prossima stagione, gli resta solo da difendere un posto della parte sinistra della classifica, mentre ne ha tutte le possibilità ilche come prima cosa vuole almeno tenersi il settimo posto ma provando anche a prendersi il sesto. Tale posizione al momento è occupata dal Newcastle che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Brighton-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici - brighton-chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici - brighton-chelsea è un recupero della 34esima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: tv, formazioni, pronostici.

Premier League, quote e pronostico di Brighton-Chelsea - Premier League, quote e pronostico di brighton-chelsea - Il Brighton all' Amex Stadium prima di vincere per 1-0 contro l'Aston Villa aveva incassato ben 7 reti contro Manchester City (4-0) ed Arsenal (3-0). Per le quote Goal e Over 2,5 sembrano scontati ...

Pronostico Brighton-Chelsea, quote e statistiche del match - Pronostico brighton-chelsea, quote e statistiche del match - I "Blues" partono con i favori del pronostico, il segno 1 paga circa 3.25 mentre il "2" raddoppia una qualsiasi puntata. La "combo" X2+Over 1,5 è offerta su Cplay a 1.50 mentre su Goldbet e Better ...