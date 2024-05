Brianza - allagamenti in asili e scuole I bimbi del nido spostati in municipi - materna all’Arengario

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Monza –allagate un po’ ovunque a Monza e, a causa delle piogge torrenziali delle scorse ore. Chiusi a Monza nel primo pomeriggio ilCentro, i cui bambini si sono trasferiti ino, e la scuola dell’infanzia Umberto I, con i piccoli scolari accompagnati. Chiusa anche la primaria De Amicis, i cui ragazzi sono stati ospitati al liceo Zucchi. Chiuse per prudenza anche le medie Bellani e Confalonieri, oltre al Centro sportivo Nei. I tecnici della Provincia hanno corso tutta la giornata per verificare infiltrazioni e. Al liceo scientifico Frisi i pluviali intasati hanno causatoin un’ala della scuola, su tre piani, visto che l’acqua dalle grondaie si è infiltrata fino ai piani inferiori, costringendo gli ...

Brianza, allagamenti in asili e scuole. I bimbi del nido spostati in municipio, materna all’Arengario - brianza, allagamenti in asili e scuole. I bimbi del nido spostati in municipio, materna all’Arengario - A mollo Frisi, Mosè Bianchi e Nanni Valentini alla Villa Reale Classi costrette a traslocare anche all’Enriques di Lissone ...

Maltempo a Milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - Maltempo a Milano, esondano il Lambro e il Seveso. Allerta meteo in dieci regioni (arancione in due) - Centinaia di interventi dei vigili del fuoco, scuole evacuate, fiumi esondati, piante cadute. La citta di Milano, ma anche l'hinterland e la brianza, fanno i conti con una nuova ondata ...

Alluvione nel Milanese, Gessate e Bellinzago sommerse dall’acqua: il video girato dal drone - Alluvione nel Milanese, Gessate e Bellinzago sommerse dall’acqua: il video girato dal drone - Danni, disagi per i residenti, intere vie e cantine sommerse dall’acqua. L’ alluvione che ha colpito il Milanese si è fatta particolarmente intensa nei comuni di Gessate e Bellinzago Lombardo. Il cent ...