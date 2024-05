Brescia - nasce il primo villaggio con case bunker | 40 metri quadrati a 5 metri di profondit - ecco il prezzo

Brescia, nasce il progetto di un villaggio bunker nel cuore della Franciacorta - Brescia, nasce il progetto di un villaggio bunker nel cuore della Franciacorta - A Brione, nel cuore della Franciacorta in provincia di Brescia, è partito il progetto per la creazione di un villaggio con otto bunker.

Brescia, nasce il primo villaggio con case bunker: 40 metri quadrati a 5 metri di profondità, ecco il prezzo - Brescia, nasce il primo villaggio con case bunker: 40 metri quadrati a 5 metri di profondità, ecco il prezzo - Alloggi impenetrabili a cinque metri di profondità: veri e propri bunker. Sono quelli che saranno costruiti nei prossimi mesi a Brione, nel Bresciano, nella zona della Franciacorta.

Minacce guerra nucleare, in Franciacorta nascerà un villaggio di 8 bunker antiatomici - Minacce guerra nucleare, in Franciacorta nascerà un villaggio di 8 bunker antiatomici - Leggi su Sky TG24 l'articolo Minacce guerra nucleare, in Franciacorta nascerà un villaggio di 8 bunker antiatomici ...