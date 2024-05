Brasile - il governo Lula licenzia il capo di Petrobras

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ildel leader brasiliano Luiz Inacioda Silva hato il presidente del colosso petrolifero statale, Jean Paul Prates, dopo una disputa tra la società e l'esecutivo sul pagamento dei dividendi. "Prates è statoto", ha detto un portavoce presidenziale. Da parte sua,ha indicato in un comunicato stampa che Prates ha chiesto una riunione del consiglio di amministrazione per esaminare "la scadenza anticipata del suo mandato in modo negoziato" e per presentare le sue dimissioni. Il 25 aprile gli azionisti dihanno approvato il pagamento di 22 miliardi di reais (4 miliardi di euro) di dividendi straordinari per l'esercizio 2023, durante il quale il gruppo ha realizzato il secondo utile netto più grande della sua storia, ...