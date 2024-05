Boscoreale | Nun me fa ‘ncazzà - campagna in napoletano per promuovere la raccolta differenziata

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Unadi comunicazione in lingua napoletana per incentivare la. È l’idea lanciata dall’amministrazione comunale diguidata dal sindaco Pasquale Di Lauro. “Nun me fa” è lo slogan dellache arriverà nelle case dei cittadini attraverso un’attività di comunicazione sia off-line che on-line, promossa dall’assessore ai rifiuti Ida Trito in collaborazione con la società in house del Comune che si occupa del servizio di recupero delle frazioni differenziate, Ambiente Reale. “Obiettivo dellaè sensibilizzare ogni cittadino sulla necessità non solo di differenziare, ma di farlo anche bene e con consapevolezza – spiega Trito – Abbiamo pensato a un claim in lingua napoletana per dare alla...

Rifiuti:campagna in napoletano per incentivare differenziata - Rifiuti:campagna in napoletano per incentivare differenziata - Una campagna di comunicazione in lingua napoletana per incentivare la raccolta differenziata. È l'idea lanciata dall'amministrazione comunale di boscoreale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro. "Nun ...

Boscoreale - 'Nun me fa 'ncazzà', la raccolta differenziata si fa in lingua napoletana - boscoreale - 'Nun me fa 'ncazzà', la raccolta differenziata si fa in lingua napoletana - Una campagna di comunicazione in lingua napoletana per incentivare la raccolta differenziata a boscoreale. E’ l’idea originale lanciata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Di ...

Vesuviano, controlli in un'autofficina: denunciato 60enne di Boscoreale - Vesuviano, controlli in un'autofficina: denunciato 60enne di boscoreale - POGGIOMARINO - I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Roccarainola, nell’ambito della campagna volta alla tutela del bacino idrografico del fiume Sarno ed al contestuale contrasto degli smalti ...