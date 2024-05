Borsa | Shanghai apre a -0,18% - Shenzhen a -0,23%

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le Borse cinesi tornano agli scambi in territorio negativo: l'indice Composite diperde nelle prime battute lo 0,18%, a 3.140,14 punti, mentre quello dicede lo 0,23%, a quota 1.768,84. I listini di Hong Kong osservano un giorno di pausa per festività.

