Borsa | Milano chiude in rialzo - Ftse Mib +0,61%

Piazza Affari procede positiva in linea (+0,51%) con le altre Borse europee, fra le quali è debole solo Parigi (-0,15%), dopo i dati sul Pil nell'eurozona. L'attesa è tutta per l'inflazione americana che verrà diffusa alle ore 14.30. La migliore è ...

Piazza Affari (+0,42%) spicca anche oggi sui listini europei, tutti in attesa del Pil dell'eurozona e soprattutto del dato sull'inflazione americana. Si mettono ancora in luce le banche che, come quelle spagnole, "sono il posto dove esserci per gli ...