BOOM! Salta Fedez da Cattelan

(Di mercoledì 15 maggio 2024)(Us Prime video) Doveva essere uno degli ospiti di punta del debutto di Alessandroin prima serata su Rai2. E invece è arrivato l’imprevisto. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che èta l’ospitata dia Da Vicino Nessuno è Normale. In questi giorni, il cantante nell’occhio del ciclone per via dell’indagine sul pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino (nonchè uomo del caffè di Ilary Blasi), era atteso al teatro Parenti di Milano, set della nuova trasmissione del lunedì sera. In Da Vicino Nessuno è Normale,cercherà di trovare in maniera ironica e originale le risposte alle domande che ci poniamo quotidianamente con l’aiuto di persone del pubblico e di ospiti del mondo dello spettacolo, sport e comicità. Dovrà però fare a meno di. A ...

