BOOM! Belen non balla

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Rodriguez sul red carpet dell'ultimo programma al quale ha preso parte: Celebrity Huted (Us Prime Video)Rodriguez nonpiù. La showgirl argentina era prossima all’approdo nel cast della nuova edizione dindo con le Stelle. Sembrava quasi fatta fino allo stop. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi cheRodriguez non sarà una delle concorrenti del talent danzante del sabato sera di Rai1., che non è nuova a colpi di coda, avrebbe fatto marcia indietro last minute. Un peccato sia per la showgirl, che avrebbe potuto godere di una vetrina di spicco e a lei inedita dopo un periodo d’assenza, che per il programma, visto che, anche se meno rispetto al passato, rimane garanzia di attenzione mediatica e, nel caso specifico, si ...

