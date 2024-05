Bonus edilizi - ecco come cambieranno gli incentivi per i lavori di casa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Supere i varirappresentano uno dei nodi principali intorno al quale verte l’attività legislativa e politica di questi mesi. L’intenzione del Governo Meloni è dare un stretto giro di vite alla cessione del credito e fermare la circolazione della moneta fiscale, scaturita dalle varie agevolazioni edili avviate nel corso degli ultimi anni. Dopo il 2024, andrà in scadenza non solo il Superma anche gliper verde e mobili. Vediamo nel dettagliogliper idi.Leggi anche: Super, governo spaccato: Giorgia si salva grazie a RenziLeggi anche: Super, la minaccia di Giorgetti: “I soldi sono finiti, o io o ...

Istat: con bonus ristrutturazioni occupazione in edilizia +16,2% - Istat: con bonus ristrutturazioni occupazione in edilizia +16,2% - Roma, 15 mag. (askanews) - Tra il 2019 e il 2023 l'Italia si è distinta per la crescita dell'occupazione nel settore delle costruzioni, ...

Ultim'ora - Ultim'ora - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Disco verde della commissione Finanze del Senato al Dl superbonus con l'emendamento del Governo approvato ieri sera che prevede una ulteriore 'stretta' sui ...

Dl superbonus: via libera Commissione con 'stretta' crediti, oggi in Aula - Dl superbonus: via libera Commissione con 'stretta' crediti, oggi in Aula - La conferenza dei capigruppo alle 12 stabilira' l'andamento dei lavori e in quella sede sara' eventualmente preannunciata la richiesta della fiducia da parte del Governo. Dopo il voto del Senato ...