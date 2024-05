Bonus Asilo Nido 2024 | ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo

Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo . È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024 , il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asili Nido pubblici e privati o per ...

Il 12 maggio 2024 ricorre la Festa della mamma, in un periodo in cui le nascite in Italia, e di conseguenza le nuove mamme, sono in netto calo da ormai diversi anni. Per sostenere la natalità e le donne con figli, lo Stato ha pensato a diversi tipi ...