Bologna - UFFICIALE | riscattato Odgaar - i dettagli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Come si legge nel comunicatopubblicato dal club rossoblù, `ilFc 1909 comunica di avere esercitato l`opzione per l`acquisizione...

E` arrivato l`atteso dis sequestro delle quote dell`Hellas Verona in seguito alla situazioni delle società del presidente Maurizio Setti. Questo...

Questo week end andrà in scena Napoli – Bologna, una gara dal sapore amaro per gli azzurri, distanti dal sorprendente team rossoblù. Napoli – Bologna darà forse una delle immagini più crude della assurda annata degli ex campioni d’Italia. Il ...

Pubblicata dal Napoli la lista dei Convocati per l’imminente gara contro il Bologna , due recuperi importanti per Calzona : i dettgali Questa sera gli azzurri scenderanno in campo al Maradona per affrontare la sorpresa del campionato Bologna . La ...

Doppio assist per Selenella: Bologna in Champions, on air con novella - Doppio assist per Selenella: bologna in Champions, on air con novella - Il bologna Fc 1909 è ufficialmente qualificato in Champions League e Selenella – Consorzio patata italiana di qualità, festeggia con il popolo rossoblù l’approdo storico nella competizione europea.

