Blockout 2024 - ecco come gli utenti sui social boicottano artisti e influencer che tacciono di fronte alla crisi umanitaria di Gaza

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Alcunideipiù popolari con il movimento chiamato “” stanno prendendo di mira le celebrità – utilizzando un hashtag, #o #celebrity– chedi, che si sta consumando ormai da mesi ae hanno adottato, appunto, un “blocco” per fare pressione sulle star affinché prendano posizione. Glibloccano, di fatto, le visualizzazioni di tutti i contenuti degli account delle celebrità, che non si sono schierate, su X, TikTok e Instagram. Alcuni hanno pubblicato post con i nomi delle celebrità che hanno bloccato, altri hanno condiviso post che ...

Milano, 16 aprile 2024 – Lo spot della Birra tarantina (o pugliese) di Raffo ha finito per creare polemiche anche tra i bergamaschi , che teoricamente non c’entrerebbero nulla il prodotto pugliese ma che nella nuova pubblicità commerciale sono stati ...

MAIA: l'intelligenza artificiale che parla italiano e impara a conoscerci - MAIA: l'intelligenza artificiale che parla italiano e impara a conoscerci - Synapsia, in collaborazione con Maia Inc. ha rilasciato sul mercato MAIA, una soluzione di intelligenza artificiale generativa personalizzata, sviluppata interamente da un team italiano e disponibile ...

Cos’è la ghigliottina digitale: la campagna social contro le star che non si espongono su Gaza - Cos’è la ghigliottina digitale: la campagna social contro le star che non si espongono su Gaza - Gli utenti stanno criticato le star, che hanno posato sul red carpet del Met Gala mentre fuori i manifestati marciavano per la Palestina ...

Cos’è e come funziona Claude, il nuovo chatbot di Anthropic ora disponibile anche in Italia - Cos’è e come funziona Claude, il nuovo chatbot di Anthropic ora disponibile anche in Italia - La versione Sonnet su presenta invece come un eccellente compromesso tra prestazioni e costi ... tedesco e spagnolo. In questi caso l’utente potrà però accedere solo al livello Sonnet e avrà a ...