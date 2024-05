Blinken va in Ucraina a promettere armi ma l’esercito avvisa | Soldati finiti

«Siamo con voi oggi. E resteremo al vostro fianco finché la sicurezza, la sovranità e la capacità dell’Ucraina di scegliere la propria strada non saranno garantite». È il messaggio che ha voluto mandare oggi all’Ucraina Antony Blinken . Il ...

ROMA Una offensiva russa che prosegue, il segretario di Stato americano che vola a Kiev per assicurare che le armi e le munizioni lungamente attese stanno arrivando. L’avanzata delle truppe russe nella parte nord dell’oblast di Kharkiv prosegue. ...

