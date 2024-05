(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'Ucraina può decidere da sola seil territorio russo conamericane, ma Washington non ha incoraggiato tali attacchi. Lo ha detto ail segretario di Stato Antony. "Non abbiamo incoraggiato o consentito attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine l'Ucraina deve prendere decisioni da sola su come condurre questa guerra", ha detto

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si è concesso una pausa musicale ieri in Ucraina e durante la sua visita a sorpresa a Kiev ha imbracciato la chitarra e si è esibito in una nota canzone di Neil Young Rockin’ in the free world insieme ...

Il segretario di Stato americano Antony Blinken , in visita a Kiev , ha annuncia to nuovi finanziamenti di due miliardi di dollari per usi militari all'Ucraina.

Blinken, è Kiev a scegliere se colpire Russia con armi Usa - blinken, è kiev a scegliere se colpire Russia con armi Usa - Lo ha detto a kiev il segretario di Stato Antony blinken. "Non abbiamo incoraggiato o consentito attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine l'Ucraina deve prendere decisioni da sola su come ...

Antony Blinken, a Kiev, promuove la diplomazia del rock - Antony blinken, a kiev, promuove la diplomazia del rock - Meglio, molto meglio imbracciare una chitarra e affidarsi al rock. Quantomeno, è la strategia adottata a kiev dal segretario di Stato statunitense, Antony blinken, salendo sul palco di un bar della ...

Il Segretario di Stato Anthony Blinken ha suonato “Rockin’ in the Free World” in un locale di Kiev - Il Segretario di Stato Anthony blinken ha suonato “Rockin’ in the Free World” in un locale di kiev - Adesso però si è concesso un ritorno alla musica, anche se con intenti chiaramente politici: durante una visita a kiev, blinken è salito sul palco di un locale della capitale ucraina assieme alla band ...