(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il segretario di Stato Usa non ha esplicitamente dato il suo sostegno a questa eventualità, ma le sue parole segnano comunque il superamento di una delle ultime linee rosse rimaste in questo conflitto

L’Unione Europea ha promesso all’Ucraina il suo sostegno fin dall’inizio della guerra e intende mantenerlo fino alla fine delle ostilità: lo ha affermato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell.

dopo ventisei mesi di scontri e violenze, è giunto il tempo di far sedere al tavolo delle trattative gli Stati Uniti, l’Ucraina e la Russia. Questo, almeno, è quanto ha detto Antony Blinken , il segretario di Stato americano, a margine del suo tour ...

Blinken apre ai raid con armi occidentali in Russia: "Decisione che spetta a Kiev" - blinken apre ai raid con armi occidentali in Russia: "Decisione che spetta a Kiev" - Durante la sua visita di due giorni a Kiev, il segretario di Stato Antony blinken ha affermato che “non incoraggiamo né favoriamo attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine spetta all'Ucraina ...

Blinken, al fianco di Kiev finchè sicurezza sarà garantita - blinken, al fianco di Kiev finchè sicurezza sarà garantita - Gli Stati Uniti sosterranno l'Ucraina finché la sicurezza del Paese non sarà "garantita": lo ha detto il segretario di Stato americano Antony blinken a Kiev. "Siamo con voi oggi. (ANSA) ...

Blinken in visita a sorpresa a Kiev: 'Gli aiuti stanno arrivando' - blinken in visita a sorpresa a Kiev: 'Gli aiuti stanno arrivando' - Si tratta del quarto viaggio in Ucraina del segretario di stato americano dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022. La visita è intesa a rassicurare Kiev sul continuo sostegno degli Stati ...