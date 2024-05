Blinken annuncia 2 miliardi di aiuti militari a Kiev - blinken annuncia 2 miliardi di aiuti militari a Kiev - Il segretario di Stato americano Antony blinken, in visita a Kiev, ha annunciato nuovi finanziamenti di due miliardi di dollari per usi militari all'Ucraina. (ANSA). (ANSA) ...

L’esercito ucraino annuncia il ritiro da alcune aree della regione di Charkiv - L’esercito ucraino annuncia il ritiro da alcune aree della regione di Charkiv - L’esercito ucraino, in difficoltà lungo la linea del fronte, ha annunciato il 15 maggio il ritiro da alcune aree della regione di Charkiv, nel nordest dell’Ucraina, dove la settimana scorsa la Russia ...

Ucraina, Blinken suona “Rockin’ in the Free World” in un pub di Kiev tra lo stupore dei presenti - Ucraina, blinken suona “Rockin’ in the Free World” in un pub di Kiev tra lo stupore dei presenti - Il video diventato virale dell'esibizione a sorpresa di blinken a Kiev in un pub sulle note di 'Rockin’ in the Free World' ...