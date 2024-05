Blacks nella bolgia di Livorno per l’impresa Garelli | Loro forti - ma conterà la testa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È arrivata l’ora della resa dei conti. Alle 20.45 ‘nell’inferno’ del PalaMacchia diandrà in scena l’ultimo capitolo della serie playoff tra Akern Libertase in palio ci sarà la semifinale. Una sfida aperta ad ogni risultato come si è visto nelle prime quattro gare. Di sicuro i Raggisolaris pur se ancora privi di Poletti, arrivano nelle migliori condizioni fisiche e mentali, con la pressione che sarà sulle spalle di, ma tutto potrà accadere nei prossimi quaranta minuti. È scontato che decisiva sarà ancora una volta la fase difensiva come dimostrano le statistiche: tranne gli 83 punti segnati dalla Libertas in gara 1, in tutte le altre partite nessuna delle due ha mai toccato i 70 punti realizzati. "Ci siamo meritati di giocare gara 5 – afferma coach Luigi- e ...

Basket, playoff serie B | Libertas dentro o fuori, stasera al PalaMacchia servono testa e cuore - Basket, playoff serie B | Libertas dentro o fuori, stasera al PalaMacchia servono testa e cuore - Testa e cuore. In quaranta minuti effettivi. Complessivamente un'ora e mezzo abbondante contando l'intervallo e le pause di gioco per falli, time out e fine quarti. Il tutto, al netto di eventuali tem ...

Libertas Livorno-Blacks Faenza, in palio la semifinale: come seguire la diretta - Libertas livorno-blacks Faenza, in palio la semifinale: come seguire la diretta - Tutto in quaranta minuti. Domani alle 20.45 al PalaMacchia di livorno si giocherà la decisiva gara 5 tra Akern Libertas livorno e blacks Faenza, dove in palio ci sarà la semifinale.

Papa, l’uomo dei playoff: "I Blacks possono farcela" - Papa, l’uomo dei playoff: "I blacks possono farcela" - Triple decisive per l’ala domenica. Domani a livorno la decisiva gara 5 "Ci sarà un clima bellissimo. Mi auguro che verranno molti tifosi da Faenza".