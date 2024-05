Bimba di 3 anni muore annegata nella vasca di casa | ha aperto da sola il rubinetto dell' acqua - genitori sotto choc

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una bambina di appena 3è mortada bagno di. Le indagini sull'accaduto sono in corso, irischiano di essere responsabili di abbandono. La...

nella vittoria di ieri contro il Monza la Fiorentina si conferma cooperativa del gol; tra i brianzoli invece brilla DJURIC Il Corriere dello Sport oggi mette in evidenza i numeri più significativi di Fiorentina - Monza , gara terminata 2-1 e che ha ...

Un amore oltre il tempo. “Insieme nella gioia come nel dolore, litigiose com’erano le coppie di una volta, di quei litigi che più che altro erano battibecchi che non intaccavano l’amore che provavano l’uno per l’altra”. Questo pensiero descrive ...

Tragedia a Roma . Un Turista svedese di 29 anni è morto dopo essere precipita to da lungo Tevere Sanzio sulla banchina del fiume tra ponte Sisto e ponte Garibaldi. Roma , Turista 19enne muore ...

La sanità malata tiene banco in Consiglio regionale - La sanità malata tiene banco in Consiglio regionale - "Tra tutti, il problema più sentito è quello della sanità: lo dicevo cinque anni fa e lo dico oggi, è meglio il commissariamento rispetto alla sanità che abbiamo in Sardegna". (ANSA) ...

Napoli, il Palazzo Reale avrà un nuovo logo: vince il team di Francesca Pavese - Napoli, il Palazzo Reale avrà un nuovo logo: vince il team di Francesca Pavese - “… and the winner is…” è la frase che sarà pronunciata il 30 maggio, nella serata inaugurale del primo “European Design ...

Gli italiani in povertà assoluta sono quasi 6 milioni: è il dato più alto degli ultimi dieci anni - Gli italiani in povertà assoluta sono quasi 6 milioni: è il dato più alto degli ultimi dieci anni - Secondo l'ultimo rapporto Istat sulla situazione del Paese nello scorso anno gli italiani che si sono ritrovati a vivere in condizioni di povertà sono ...