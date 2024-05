Biden-Trump - sarà doppio duello tv Ecco quando e dove vedere la sfida tra candidati

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 – E’ accertato. Joee Donaldsi sfideranno in due duelli tv. E’ stato trovato rapidamente l’accordo che porterà i duealla Casa Bianca prima negli studi della Cnn, il 27 giugno, e poi nel salotto di Abc, il prossimo 10 settembre, come rende noto il network americano. "dice che lui organizzerà il suo trasporto, io porterò il mio aereo – ha detto il presidente, riferendosi all'Air Force One – e mi preparo a conservarlo per ancora quattro anni". "È per me un grande onore accettare il dibattito sulla Cnn il 7 giugno contro il corrotto Joe, il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti e una vera minaccia alla democrazia. Allo stesso modo, accetto il dibattito su Abx News contro il corrotto Joe il 10 settembre. ...

