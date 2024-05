Biden-Trump - il 27 giugno primo duello tv sulla Cnn : il Tycoon accetta la sfida del Presidente Il Presidente Usa annuncia via social la data, e l'emittente, che propone per il primo dei due dibattiti televisivi "Ho ricevuto ed accettato un invito dalla Cnn per un dibattito il 27 giugno. Ora spetta a te, Donald. Come avevi detto: dovunque, in ...

Biden sfida Trump : “Ho accettato duello tv sulla Cnn il 27 giugno - ora tocca a te” (Adnkronos) – "Ho ricevuto ed accettato un invito dalla Cnn per un dibattito il 27 giugno. Ora spetta a te, Donald. Come avevi detto: dovunque, in ogni momento, in ogni luogo". Con toni di una vera e propria sfida ad un duello, Joe Biden, con un ...