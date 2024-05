(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Ho ricevuto e accettato un invito dalla Cnn per unil 27. Tocca a te, Donald. Come hai detto: ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto": cosi' Joesu X, dopo averto il tycoon per un paio di dibattiti.

Cinque tra le principali reti televisive americane hanno unito le forze, chiedendo sia al presidente in carica, Joe Biden , che all’ex presidente, Donald Trump , di impegnarsi per partecipare ai dibattiti televisivi in vista delle elezioni di inizio ...

In vista delle elezioni USA 2024 molti si stanno chiedendo se sarà in programma un dibattito tra il presidente Joe Biden, l’ex presidente Donald Trump e il candidato indipendente Robert Kennedy Jr. Biden-Trump-RFK: in programma un dibattito per USA ...

Biden sfida Trump a un dibattito sulla Cnn il 27 giugno - biden sfida Trump a un dibattito sulla Cnn il 27 giugno - "Ho ricevuto e accettato un invito dalla Cnn per un dibattito il 27 giugno. Tocca a te, Donald. Come hai detto: ovunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto": cosi' Joe biden su X, dopo aver sfid ...

Biden a Trump: due dibattiti tra me e te, scegliamo le date - biden a Trump: due dibattiti tra me e te, scegliamo le date - Milano, 15 mag. (askanews) - "Donald Trump ha perso due dibattiti contro di me nel 2020, e da allora non si è più presentato al dibattito. Ora si comporta come se volesse discutere di nuovo con me. Be ...

Biden propone a Trump due dibattiti televisivi. The Donald: "Pronto alla battaglia" - biden propone a Trump due dibattiti televisivi. The Donald: "Pronto alla battaglia" - Il presidente americano, Joe biden, ha sfidato Donald Trump, proponendo al rivale due dibattiti prima del voto di novembre ...