Biden propone a Trump due dibattiti prima del voto

La guerra dei dazi non è finita. Anzi, i prodotti cinesi saranno soggetti a nuove, pesanti imposizioni come appena annunciato dal presidente americano Joe Biden . Si parte dai veicoli elettrici, dove i dazi aumenteranno dal 25 al 100 per cento ...

In una nuova serie di sondaggi Times/Siena, Biden è in svantaggio su Trump in cinque dei sei Stati chiave in cui ha vinto nel 2020. Ma è davvero così grave come sembra?