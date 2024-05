Biasin | L’Inter è un modello! E poi ci sono quelli che fingono di non capire

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 15 maggio 2024)esalta giustamente ildi casa Inter fatto di programmazione, perfetta gestione dei conti e strategia. Poi si scaglia contro i cosiddetti ‘avvelenatori di pozzi’.? Fabrizioriconosce il lavoro della società nerazzurra e bacchetta ‘gli avvelenatori di pozzi’: «le ore del rifinanziamento Zhang. Diciamo così. Ovvero della possibilità della proprietà cinese deldi proseguire la sua storia in nerazzurro passando dai quattrini del fondo Pimco. Di fronte a un certo tipo di operazioni c’è chi si indigna e fa confusione, soprattutto perché sobillato da un certo tipo di comunicatori che A) Non capiscono o B)di non. I B)decisamente i peggiori.ha certamente ...