Benvenuti nella città per ricchi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Vorremmo unaaperta e ospitale, ma l’immagine che traiamo dalla carenza di alloggi è piuttosto quella di unavetrina che divora sé stessa. Sembra un paradosso, ma non lo è. Perché gli enormi flussi turistici stimolano l’offerta correlata dell’ospitalità, che, a sua volta, si nutre di lavoratori del settore. Peccato però che un lavoratore, pure pronto a trasferirsi a Firenze per soddisfare l’offerta crescente di lavoro in quel variegato settore, non possa farlo perché non trova alloggio a prezzi compatibili con i magri stipendi offerti. Si torna al punto di cui abbiamo più volte detto. È assai più conveniente affittare per pochi giorni ai turisti che non avere l’immobile occupato da un inquilino stanziale. Rende molto di più e l’immobile resta permanentemente disponibile. Peccato che questo abbia l’effetto boomerang di strozzare le attività ...