Benevento-Triestina - ci siamo | oggi al via la prevendita per il match del Vigorito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlCalcio comunica che a partire dalle ore 16:00 di, 15 maggio 2024 e fino alle ore 21:15 del 18 maggio p.v., saranno disponibili sulla piattaforma TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la garain programma il giorno 18 maggio 2024 alle ore 20:30. CURVA SUD: 10€CURVA NORD: 10€DISTINTI: 15€TRIBUNA INFERIORE: 18€TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA: 18€TRIBUNA SUPERIORE COPERTA: 22€TRIBUNA CENTRALE: 52€SETTORE OSPITI: 10€ NB: I PREZZI NON SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DIda prevedere ulteriori costi aggiuntivi pari ad 1,50€ + iva. BOTTEGHINI I botteghini dello stadio Cirosaranno aperti nei seguenti giorni: lunedì 13 maggio 2024 – CHIUSOmartedì 14 maggio 2024 – CHIUSOmercoledì 15 maggio ...

Calcio Serie C, PlayOff: il Benevento recupeta la Triestina nel finale con una prodezza di Lanini In primo piano - Calcio Serie C, PlayOff: il Benevento recupeta la Triestina nel finale con una prodezza di Lanini In primo piano - Quello di Trieste non è stato esattamente un debutto nei PlayOff indimenticabile per la truppa di Gaetano Auteri. La Strega, difatti, dopo un buon avvio di match, ha pian piano palesato un ...

Calcio Serie C, PlayOff: il Benevento recupera la Triestina nel finale. Al ''Nereo Rocco'' termina 1-1 Sport - Calcio Serie C, PlayOff: il Benevento recupera la Triestina nel finale. Al ''Nereo Rocco'' termina 1-1 Sport - Quello di Trieste non è stato esattamente un debutto nei PlayOff indimenticabile per la truppa di Gaetano Auteri. La Strega, difatti, dopo un buon avvio di match, ha pian piano palesato un ...

Playoff: il Taranto cede al Vicenza, Benevento pari. Colpo esterno della Casertana - Playoff: il Taranto cede al Vicenza, Benevento pari. Colpo esterno della Casertana - Salta il fattore campo (quattro vittorie esterne su cinque) nelle gare d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Finisce 1-1 al "Nereo Rocco" fra Triestina e Benevento. Red ...