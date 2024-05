(Di mercoledì 15 maggio 2024)in: inaugurazione indella settima edizione della mostra- mercato. Ci siamo quasi, manca poco all’inaugurazione della settima edizione della mostra -mercatoin2024. Un’esplosione di colori e profumi inonderà la bellissimadi, location d’eccezione per un appuntamento che si conferma uno dei più attesi dell’anno. Tantissimi gli espositori che anche quest’anno saranno presenti con i0 loro prodotti che, con vivo entusiasmo, passione ed originalità, allestiranno i loro stand con meraviglie da non perdere. Tre giorni da vivere tutti d’un fiato, passeggiando in un’atmosfera dove regna sovrana la natura in tutta la sua bellezza. Promossa e organizzata ...

Benevento in fiore : evento in Villa comunale presso il ” Caffè delle Streghe” il 16 maggio alle 10 e 30 La conferenza stampa di presentazione della settima edizione di ‘ Benevento in fiore ’, in programma in Villa Comunale dal 17 al 19 maggio, si ...

Benevento in fiore, 17-18-19 maggio in villa comunale: quando il verde è protagonista - benevento in fiore, 17-18-19 maggio in villa comunale: quando il verde è protagonista - Oltre a Futuridea e all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali che vi accompagnerà tra le meravigliose piante del bellissimo parco cittadino (Venerdì 17 e domenica 19, prenotazioni su whatsapp ...

Espositori, laboratori, libri, visite guidate: nel week end torna ‘Benevento in Fiore’ in Villa Comunale - Espositori, laboratori, libri, visite guidate: nel week end torna ‘benevento in fiore’ in Villa Comunale - Ci siamo quasi, manca poco all’inaugurazione della settima edizione della mostra-mercato benevento in fiore 2024. Un’esplosione di colori e profumi inonderà la bellissima villa comunale di benevento, ...

Regione Campania, domani inaugurazione nuovo Centro Ustioni Pediatrico al Santobono - Regione Campania, domani inaugurazione nuovo Centro Ustioni Pediatrico al Santobono - Stampa Domani, mercoledì 15 maggio, alle ore 10:30, il Presidente Vincenzo De Luca, sarà all’Ospedale Santobono (ingresso da Via Mario fiore) per visitare e inaugurare il nuovo Centro Ustioni Pediatri ...